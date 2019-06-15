Бертенс вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала финалисткой турнира WTA в Хертогенбосе, обыграв в полуфинале Елену Рыбакину из Казахстана – 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
В финале 27-летняя Бертенс встретится с американкой Элисон Риске, которая оказалась сильнее россиянки Вероники Кудерметовой.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Кики Бертенс (Голландия, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, Q) – 6:4, 6:4
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