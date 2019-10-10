Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Голландка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под первым номером, вышла в третий круг соревнований. В матче второго раунда она обыграла бельгийку Элисон Ван Уйтванк — 4:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В четвертьфинале Бертенс сыграет против американки Кори Гауфф.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кики Бертенс (Голландия, 1, WC) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 4:6, 6:3, 6:3