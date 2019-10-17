Бертенс вышла в 1/4 финала «Кубка Кремля»
13:43
Представительница Нидерландов Кики Бертенс обыграла эстонку Кайю Канепи во втором круге «Кубка Кремля» — 4:6, 6:3, 7:5.
Их матч продолжался 2 часа 19 минут. В 1/4 финала турнира Бертенс сыграет с француженкой Кристиной Младенович или с латвийкой Анастасией Севастовой.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кики Бертенс (Голландия, 2) — Кайя Канепи (Эстония, Q) — 4:6, 6:3, 7:5
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