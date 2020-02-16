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Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурга во второй раз подряд

16 февраля 2020, 18:01
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Представительница Голландии Кики Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге. В финале она в двух сетах переиграла Елену Рыбакину — 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

В финале прошлогоднего турнира в Санкт-Петербурге Бертенс одолела представительницу Хорватии Донну Векич со счетом 7:6, 6:4.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Кики Бертенс (Голландия, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — 6:1, 6:3

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/

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