Бертенс пробилась во второй круг турнира в Хертогенбосе

Голландка Кики Бертенс вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе. В матче первого раунда она обыграла шведку Юханну Ларссон - 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 58 минут.
Также во второй круг вышла американка Элисон Риске, которая обыграла чешку Каролину Мухову - 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Кики Бертенс (Голландия, 1) - Юханна Ларссон (Швеция) - 6:3, 6:1
Элисон Риске (США) - Каролина Мухова (Чехия) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:2
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