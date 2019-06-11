Бертенс пробилась во второй круг турнира в Хертогенбосе

Голландка Кики Бертенс вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе. В матче первого раунда она обыграла шведку Юханну Ларссон - 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 58 минут.

Также во второй круг вышла американка Элисон Риске, которая обыграла чешку Каролину Мухову - 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Кики Бертенс (Голландия, 1) - Юханна Ларссон (Швеция) - 6:3, 6:1

Элисон Риске (США) - Каролина Мухова (Чехия) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:2