Бертенс отказалась продолжать матч с Бенчич из-за травмы

Голландская теннисистка Кики Бертенс не смогла завершить матч против швейцарки Белинды Бенчич на групповом этапе Итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай). Матч был остановлен при счете 7:5, 1:0 в пользу швейцарской теннисистки в связи с травмой ее соперницы.

В полуфинал из Красной группы вышли Эшли Барти и Белинда Бенчич, которые заняли два первых места. Уже известно, что соперницей Бенчич стала украинка Элина Свитолина.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Белинда Бенчич (Швейцария, 7) — Кики Бертенс (Голландия, 9) — 7:5, 1:0 отказ 2-го игрока