Бертенс обыграла Ястремскую на WTA Elite Trophy и вышла в полуфинал

В матче группового этапа турнира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) голландка Кики Бертенс обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:4, 6:3).

Матч продолжался один час и 24 минуты. Бертенс с двумя победами выиграла группу и вышла в полуфинал. Ястремская с одной победой осталась на второй позиции.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа «Азалия»

Кики Бертенс (Голландия, 1) — Даяна Ястремская (Украина, 10) — 6:4, 6:3