Бертенс обыграла Барти на Итоговом турнире WTA
16:02
Представительница Голландии Кики Бертенс обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти на групповом этапе Итогового турнира в Шэньчжэне — 3:6, 6:3, 6:4.
Их матч продолжался 2 часа 11 минут.
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Кики Бертенс (Голландия, 9) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 3:6, 6:3, 6:4
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