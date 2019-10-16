Бенчич вышла в третий круг «Кубка Кремля»

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич обыграла словенку Полону Херцог во втором круге «Кубка Кремля» — 1:6, 6:3, 6:4.

Их матч продолжался 1 час 58 минут. В третьем круге она сыграет с украинкой Даяной Ястремской или бельгийкой Кристен Флипкенс.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 3, WC) — Полона Херцог (Словения) — 1:6, 6:3, 6:4