Бенчич обыграла Квитову на Итоговом турнире WTA

В матче группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай) швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла чешку Петру Квитову (6:3, 1:6, 6:4).

Игра продолжалась один час и 49 минут. Бенчич одержала первую победу при одном поражении. Она занимает третье место в Красной группе. Квитова проиграла оба стартовых матча.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Белинда Бенчич (Швейцария, 7) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 6:3, 1:6, 6:4