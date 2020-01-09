Барти уступила Брэди во втором раунде турнира в Брисбене

Американка Дженифер Брэди обыграла австралийку Эшли Барти (6:4, 7:6 (7:4)) во втором раунде турнира WTA в Брисбене (Австралия). Барти была посеяна на турнире под первым номером.

Матч продолжался один час и 34 минуты. В следующем раунде Брэди сыграет с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) — Петра Квитова (Чехия).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дженнифер Брэди (США, Q) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:4, 7:6(7:4)