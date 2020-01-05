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Барти пожертвует все призовые с турнира в Брисбене на борьбу с последствиями пожаров в Австралии

5 января 2020, 17:18
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Австралийская теннисистка Эшли Барти пожертвует все призовые с турнира в Брисбене медикам, которые оказывают помощь пострадавшим от масштабных пожаров в Австралии, бушующих с сентября 2019 года на восточном побережье континента. Как минимум 23 человека погибли, уничтожены миллионы гектаров земель, сгорели тысячи домов, погибли сотни тысяч животных.

Барти пообещала пожертвовать все призовые с турнира, который пройдет с 6 по 12 января. Сумма может составить 250 тысяч долларов. Ранее она уже пожертвовала 30 тысяч долларов службе, которая занимается спасением диких животных из огня.

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