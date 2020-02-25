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Барти обыграла Зигемунд во втором раунде турнира в Дохе

25 февраля 2020, 19:58
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Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла немку Лауру Зигемунд (6:3, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар). Австралийка посеяна на турнире под первым номером.

Матч продолжался один час и 14 минут. В следующем раунде Барти сыграет с победительницей пары Алисон ван Уйтванк (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 6:3, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — 4:6, 6:3, 6:2

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