Барти обыграла Зигемунд во втором раунде турнира в Дохе
25 февраля 2020, 19:58
Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла немку Лауру Зигемунд (6:3, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар). Австралийка посеяна на турнире под первым номером.
Матч продолжался один час и 14 минут. В следующем раунде Барти сыграет с победительницей пары Алисон ван Уйтванк (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 6:3, 6:2
Юлия Путинцева (Казахстан) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — 4:6, 6:3, 6:2
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