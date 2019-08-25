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Барти лидирует в чемпионской гонке WTA, Кудерметрова — 40-я

25 августа 2019, 09:25
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Опубликована новая версия чемпионской гонки WTA. Лидерство сохраняет австралийка Эшли Барти.

Второй идет румынка Симона Халеп, третьей — чешка Каролина Плишкова. Россиянка Вероника Кудерметова занимает 40-е место.

Чемпионская гонка WTA

26 августа

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5236 баллов

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4722

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4546

4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3766

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 3536

6 (6). Кики Бертенс (Голландия) — 3505

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2850

8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 2727

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 2684

10 (10). Серена Уильямс (США) — 2635

40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1010

49 (47). Светлана Кузнецова (Россия) — 896

75 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 638

76 (74). Дарья Касаткина (Россия) — 628

88 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) — 533

89 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) — 531

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