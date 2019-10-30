Бабош и Младенович обыграли Гренефельд и Схурс на Итоговом турнире WTA

В матче группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай) в парном разряде дуэт Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция) победил пару Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия) — 7:5, 6:2.

Матч продолжался один час и 15 минут. Бабош и Младенович с двумя победами лидируют в группе.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Красная группа

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 3) — Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия, 8) — 7:5, 6:2