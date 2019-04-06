Азаренко разгромила Павлюченкову в Монтеррее, Кербер и Мугуруса прошли в полуфинал

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале турнира в Монтеррее - 6:0, 6:4. В полуфинале она встретится с немкой Ангелик Кербер, которая победила бельгийку Кирстен Флипкенс.

В другой паре сойдутся испанка Гарбинье Мугуруса и словачка Магдалена Рыбарикова.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия, 5) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 3) - 6:0, 6:4

Ангелик Кербер (Германия, 1) - Кирстен Флипкенс (Бельгия, 6) - 6:2, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) - Кристина Младенович (Франция, 7) - 6:1, 7:6 (7:5)

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 8) - Сачия Викери (США) - 6:4, 6:4