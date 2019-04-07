Азаренко и Мугуруса вышли в финал турнира в Монтеррее

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла немку Ангелик Кербер в полуфинале турнира в Монтеррее - 6:4, 4:6, 6:1.
В финале она встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая победила словачку Магдалену Рыбарикову - 6:2, 6:3.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Виктория Азаренко (Белоруссия, 5) - Ангелик Кербер (Германия, 1) - 6:4, 4:6, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 8) - 6:2, 6:3
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