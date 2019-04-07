06:55 | Теннис — WTA

Азаренко и Мугуруса вышли в финал турнира в Монтеррее

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла немку Ангелик Кербер в полуфинале турнира в Монтеррее - 6:4, 4:6, 6:1. 

В финале она встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая победила словачку Магдалену Рыбарикову - 6:2, 6:3.

Монтеррей (Мексика) 

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Виктория Азаренко (Белоруссия, 5) - Ангелик Кербер (Германия, 1) - 6:4, 4:6, 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 8) - 6:2, 6:3

 

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