08:04 12 апреля | Теннис — WTA

Арраубаррена и Эррани пробились в четвертьфинал турнира в Боготе

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Результаты матчей второго раунда турнира WTA в Боготе (Колумбия).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Claro Open Colsanitas

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тамара Зиданшек (Словения, 5) - Сачия Викери (США) - 6:2, 6:0

Лара Арруабаррена (Испания, 11) - Ясмин Паолини (Италия, Q) - 7:6(7:4), 6:1

Астра Шарма (Австралия) - Магда Линетт (Польша, 8) - 6:4, 6:3

Сара Эррани (Италия, LL) - Бибиан Схофс (Голландия, Q) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/bogota/2019/

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