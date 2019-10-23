Арина Соболенко: «Маленькой смотрела матчи Серены и Шараповой»

Белоруска Арина Соболенко рассказала, как относится к достижениям немки Штеффи Граф. На ее счету 107 титулов и победа на Олимпийских играх.

— Когда была маленькой, то чаще смотрела матчи с участием Серены и Шараповой, — цитирует Соболенко ASAP Sports. — Штеффи была потрясающей теннисисткой. Мне нравилась ее манера игры, чем-то напоминает мою. Вряд ли я бы хотела сыграть с ней.