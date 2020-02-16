Представительницы Австралии Арина Родионова и Сторм Сандерс выиграли турнир в Таиланде в парном разряде. Дуэт взял верх над их соотечественницей Эллен Перез и австрийкой Барбарой Хаас.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA GSB Thailand Open Presented by E@

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Арина Родионова/Сторм Сандерс (Австралия, 4) — Барбара Хаас/Эллен Перез (Австрия/Австралия) — 6:3, 6:3