Арина Родионова и Сторм Сандерс выиграли турнир в Таиланде
16 февраля 2020, 11:54
Представительницы Австралии Арина Родионова и Сторм Сандерс выиграли турнир в Таиланде в парном разряде. Дуэт взял верх над их соотечественницей Эллен Перез и австрийкой Барбарой Хаас.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA GSB Thailand Open Presented by E@
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Арина Родионова/Сторм Сандерс (Австралия, 4) — Барбара Хаас/Эллен Перез (Австрия/Австралия) — 6:3, 6:3
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