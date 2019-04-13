Анисимова вышла в полуфинал турнира в Боготе

Американка Аманда Анисимова в четвертьфинале турнира WTA в Боготе обыграла колумбийку Марию Камилу Осорио Серрано - 6:2, 1:6, 6:3. В полуфинале она встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя.

В другой полуфинальной встрече сыграют австралийка Шарма и испанка Арруабаррена.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Claro Open Colsanitas

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Астра Шарма (Австралия) - Сара Эррани (Италия, LL) - 6:1, 7:5

Аманда Анисимова (США, 6) - Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, WC) - 6:2, 1:6, 6:3

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) - Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:3