Анисимова снялась с турнира в Хертогенбосхе

Американка Аманда Анисимова пропустит турнир в Хертогенбосхе (Голландия) из-за вирусной болезни. В первом круге соревнований она должна была сыграть с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

– Сожалею, что не смогу выступить на турнира, – приводит официальный сайт WTA слова Анисимовой. – Мне не удастся показать тут свою лучшую форму, поскольку я должна отдохнуть и поправиться. Это был бы мой первый визит в Голландию. Надеюсь выступить здесь в следующем году.

Напомним, что на прошлой неделе Анисимова впервые в карьере дошла до полуфинала "Roland Garros".