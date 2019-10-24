Андрей Рублев: «Олимпиада — особенный турнир, на котором хочется представлять страну»
Россиянин Андрей Рублев, ставший на прошлой неделе триумфатором «ВТБ Кубка Кремля», рассказал, поедет ли он в следующем году на Олимпиаду.
— Насчет Олимпиады скажу честно: безусловно, это особенный турнир, на котором хочется представлять свою страну, — цитируют Рублева «Известия». — Это всегда что-то важное и невероятное. Не описать словами, поскольку еще не играл на таком уровне. Один раз принимал участие в юниорской Олимпиаде. И тогда это было для меня особенное время. Я сейчас даже не могу представить, как себя буду ощущать на взрослой Олимпиаде. Но не люблю загадывать на полгода вперед. Потому что часто говорил: «Да-да, я поеду!» А потом или травма, или мой рейтинг так падал, что не попадаю на какой-то турнир, или случалось, что по каким-то причинам надо добровольно пропустить соревнование. Поэтому пока ничего не говорю. Надеюсь, всё будет хорошо. Доживем до Олимпиады — увидим.
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https://iz.ru/935016/aleksei-fomin/posle-us-open-menia-okunuli-v-realnost