Андрей Рублев: «До матча внутренне смирился, что могу снова проиграть»

Россиянин Андрей Рублев одержал первую в карьере победу на «ВТБ Кубке Кремля», обыграв представляющего Казахстан Александра Бублика (6:1, 3:6, 6:4). Во втором круге он сыграет с победителем матча между Егором Герасимовым из Белоруссии и итальянцем Томасом Фаббиано.

— Матч был тяжелый, — сказал Рублев о встрече с Бубликом. — Особенно когда в голове сидит мысль, что за шесть лет, что я играл в Москве, не выиграл ни одного матча. Но как-то внутренне смирился еще до матча, что могу проиграть. Возможно, это чуть-чуть придало уверенности. Но Саша такой игрок, который не дает ритма. Нереально, очень круто подает. Сегодня в матче со мной он подал две вторые подачи как обычно, а остальные были такими сильными, как первые. Не так много двойных сделал, как могло бы быть. Очень тяжело играть, когда соперник так подает. Нужно постоянно держать внимание, чтобы поймать один маленький момент и зацепиться за него. Но я рад, что все так сложилось.

— Смирились из-за своей неудачной серии или из-за того, что соперником был Бублик?

— Из-за того, что в Москве до этого не выиграл ни одного матча. И из-за того, что Бублик — сложный соперник, который проводит свой лучший сезон, недавно играл в финале. В Москве он всегда показывал хорошие результаты, даже когда не так высоко стоял в рейтинге. Так что я отдавал себе отчет, что запросто могу проиграть. Думал: значит, судьба.

— О чем подумали, когда все-таки выиграли? Что начало успешному выступлению на «ВТБ Кубке Кремля» положено?

— Нет. Просто подумал: «Наконец-то».

— Как вы относитесь к подаче с руки? Бублик такое практикует, но сегодня подал один раз.

— Никак не отношусь. Это больше против него может сыграть. Он это сделал, когда вел с брейком, и счет был 40:0 в его пользу. Если бы он сделал это в какой-то решающий момент, у меня бы наоборот было преимущество. Если бы я достал мяч, был бы в атакующей позиции и уже у сетки. Я бы предпочел такую подачу, чем эйс.

— Нравится вам корт в «Крылатском»?

— Последние два года в «Олимпийском» корт был, пожалуй, самый неудачный за все то время, что я играл. Он был и быстрый, и мяч немного криво отскакивал. Здесь покрытие медленнее. Похоже на то, что было на «ВТБ Кубке Кремля» в 2015 и 2016 годах. Мне такое больше нравится.

— С кем предпочтете сыграть во втором круге с Егором Герасимовым или с Томасом Фаббиано?

— С Егором я играл очень давно, еще когда мы оба выступали на фьючерсах. Он у меня все матчи выиграли. Он сильный теннисист, и я всегда удивлялся, почему он не стоит в первой сотне и не играет постоянно на крупных турнирах. С Фаббиано, наоборот, встречался недавно. Был тяжелый матч, но я смог его выиграть. Несмотря на свои данные, он выигрывает много хороший матчей, на «Шлемах» сильных соперников выбивал. Сложный вопрос — не хочу никого из них выбирать.

— Как восприняли информацию о том, что Даниил Медведев не выступит на «Кубке Кремля»?

— Не очень удивился. Вообще не удивился. (Мария Никулашкина)