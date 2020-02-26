Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался на тему завершения карьеры Марии Шараповой. Сегодня 32-летняя теннисистка объявила об этом в журнале Vanity Fair.

— Конечно, она сильно пострадала, когда почти полтора года не играла из-за мельдония. Она потеряла в рейтинге, и вернуться после такого было трудно. Плюс травмы. Невозможно играть один матч за полгода, — отметил Чесноков.

— И ведь череда травм началась как раз после возвращения из-за дисквалификации.

— Ее и до этого беспокоило плечо. К сожалению, эта проблема стала проявляться чаще.

— Но история с допингом все-таки ключевая?

— Не думаю. Там пошла травма за травмой. Сложно постоянно страдать на корте. Когда боль не дает возможности играть, очень сложно психологически. Можно сыграть один матч через боль, но что дальше? Мне мой врач всегда говорил: когда что-то начинает болеть — это первый звонок перед большой травмой.

— Уйдет ли она окончательно из тенниса?

— Я недавно упал со стула, когда увидел, как Клейстерс играла турнир в Дубае. Пусть движение не особо хорошее, но удары очень плотные. Сейчас Шарапова закончила. Вряд ли она вернется через три дня. Думаю, это было обдуманное решение. Но посмотрим, что будет дальше. (Дмитрий Зимин)