Андрееску выиграла турнир в Торонто. Серена Уильямс снялась в первом сете

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей турнира в Торонто. В финале она противостояла американке Серене Уильямс, которая отказалась от борьбы в первом сете при счете 3:1 в пользу Андрееску.

Для 19-летней теннисистки это второй титул в карьере.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 529 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Бьянка Андрееску (Канада) – Серена Уильямс (США, 8) – 3:1 отказ 2-го игрока