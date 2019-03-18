Андрееску - о победе в Индиан-Уэллсе: "Сумасшедшее приключение. Настоящая история Золушки"

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе обыграла немку Ангелик Кербер, прокомментировала свою победу.

– Во всех матчах у меня бывали и взлеты, и падения, – приводит официальный сайт WTA слова Андрееску. Теннис – не идеальный вид спорта, но я смогла победить. Это так много значит для меня. При счете 2:3 в третьем сете после разговора с тренером я просто отдала все силы на корте. Я ощущала сильную усталость, стала больше атаковать и это сработало. В следующие два гейма я делала то же самое. Я сражалась до конца, хотя чувствовала себя не лучшим образом, но смогла спасти этот матч.

Это было сумасшедшее приключение, настоящая история Золушки. Наоми Осака в прошлом году победила здесь. Увидеть свое имя рядом с именами великих чемпионов – это нечто потрясающее. Прошлогодний успех Осаки вдохновил меня. Раньше я смотрела на участниц этого турнира по телевизор, а теперь, когда есть возможность сыграть с ними на столь престижном турнире – это нечто нереальное.

Это первый трофей WTA в карьере Андрееску. До этого она проиграла в финале турнира в Окленде.