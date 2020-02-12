Анастасия Потапова: «Задачи кровь из носу попасть на Олимпиаду нет»

Анастасия Потапова стала первой россиянкой, которая вышла в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy. Она переиграла австралийку Айлу Томлянович — 7:6, 6:3. На пресс-конференции она рассказала про свой матч, следующего соперника, участии в Олимпиаде и звездной энергетики.

— Не стоит забывать, что вчера моя соперница сыграла трехсетовый матч, так что была более уставшая. Это дало о себе знать, во втором сете она подсела. А я использовала свой шанс, — отметила Потапова.

— Насколько сейчас вы близки к оптимальной игре? Даст ли вам преимущество тот факт, что ваш потенциальный соперник по четвертьфиналу сыграет свой матч завтра?

— Я, конечно, рада тому, что вышла в четвертьфинал. И много работала над этим. По состоянию я сейчас в оптимальной форме, все хорошо со здоровьем, с игрой. Я не уставшая, наоборот нахожусь в хорошей форме. Не знаю, будет ли у меня преимущество, матч в любом случае получится непростым.

— До этого вы говорили, что если поступит предложение сыграть в финале Кубка федерации, вы его примете. Ваше мнение остается таким же?

— Да, если поступит предложение, то приму его, и буду рада отыграть. Готова помочь нашей сборной. Это зависит не от меня, а от федерации, капитана. Наше дело играть.

— Вы хотите сыграть на Олимпиаде? Для вас это многое значит?

— Каждый мечтает туда попасть, я не исключение. Но не ставлю перед собой задачу попасть туда кровь из носу. Хочу просто играть без травм, улучшать свою игру. Если все будет хорошо, выступлю там.

— Вчера вы сказали, что тренер просит вас смотреть больше мужских матчей. Что он просто подчерпнуть из мужского тенниса?

— У мужчин сильнее выдержка, они более устойчивы в психологическом плане. И все мы знаем, что мужчины в принципе сильнее женщин. Он просит учиться тактике, спокойствию — таким моментом.

— Многие говорят о вашей звездной энергетике. Вы сами это ощущаете? Сложно ли с этим иметь дело?

— Каждый человек сказал бы «спасибо» за такую жизнь. Когда к тебе есть внимание, кто-то равняется, кто-то следит. Я благодарна за это — что на меня смотрят, со мной фотографируются. Если кто-то скажет, что устал от такой жизни, то это не про меня. Я рада такой жизни. Мне это приносит удовольствие. (Дмитрий Зимин)