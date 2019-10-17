Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу во втором круге «ВТБ Кубка Кремля» над Варварой Грачевой. В четвертьфинале она сыграет с Вероникой Кудерметовой, сенсационно победившей четвертую ракетку мира Элину Свитолину.

— Играть в трех сетах — не мой фирменный стиль, но если я так выиграю турнир, то я не против, — цитирует Павлюченкову официальный сайт турнира. — У меня первый матч был против Марии Саккари, которая накручивала и играла высоко, а сегодня Варвара играла всё плоско и очень низко, вообще абсолютно противоположная игра. Я была немного растеряна, и начало было сонным. Она очень здорово играла, она молодая. Но, наверное, опыт взял своё, я в конце собралась и лучше сыграла. Конечно, всем в очередной раз огромное спасибо, потому что атмосфера была потрясающая. Я знаю, что я играю следующий круг против русской, но надеюсь, что вас будет много, и вы все будете болеть за меня