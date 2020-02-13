Француженка Ализе Корне поделилась впечатлениями от Санкт-Петербурга. На старте местного турнира она разгромила представительницу Латвии Елену Остапенко.

— Город впечатляющий, — приводит слова Корне gotennis. — Как будто это город принцессы. Мне очень нравится архитектура Санкт-Петербурга, но самое приятное — это то, что турнир делает всё для того, чтобы все игроки чувствовали себя как дома. Здесь все отлично: и еда, и инфраструктура. Поэтому мне кажется, что состав в Санкт-Петербурге такой сильный, просто все игроки любят этот турнир.



— Как вам вечеринка для игроков, которая была в понедельник вечером?

— Было весело. Мы танцевали, пели. Так что было здорово. Я каждый год хожу на вечеринку игроков в Санкт-Петербурге, обычно это более экстравагантное действо, но и в этом году всё было отлично. Мне очень понравилось.?