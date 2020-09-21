Александрова вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй круг турнира в Страсбурге. На старте соревнований она одержала победу в матче с представительницей Австралии Сторм Сандерс.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Сторм Сандерс (Австралия) — 6:1, 6:0

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 7:5, 6:4

Магда Линетт (Польша) — Полин Пармантье (Франция, WC) — 6:4, 6:3