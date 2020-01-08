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Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

8 января 2020, 09:17
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира в Шэньчжэне обыграла китаянку Пэн Шуай со счетом 7:6 (9:7), 6:1. В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей в паре Ван Цян (Китай) — Александра Соснович (Белоруссия).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 5) — Пэн Шуай (Китай) — 7:6 (9:7), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2020/

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