Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира в Шэньчжэне обыграла китаянку Пэн Шуай со счетом 7:6 (9:7), 6:1. В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей в паре Ван Цян (Китай) — Александра Соснович (Белоруссия).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 5) — Пэн Шуай (Китай) — 7:6 (9:7), 6:1