Александрова в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля» сыграет с Муховой
16 октября 2019, 23:02
Хорватка Донна Векич, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под четвертым номером, не смогла выйти в четвертьфинал. В матче второго круга она проиграла чешке Каролине Муховой — 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 15 минут.
В четвертьфинале Мухова сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Мухова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия, 4) — 6:4, 6:2