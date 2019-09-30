Александрова рассказала про победу над Халеп

Российская теннисистка Екатерина Александрова после победы во втором круге турнира в Пекине над румынкой Симоной Халеп (6:2, 6:3) отметила, что соперница не смогла показать свой лучший теннис.

— Матч был сложный, однако думаю, что она играла не очень хорошо, — цитирует Александрову официальный сайт тура. — Помню, в Цинциннати мне было тяжелее, чем сегодня.

Я старалась сохранять концентрацию, потому что знаю, как она может играть. Довольна, что получилось это делать до конца. Я отдала все силы.

Я не привыкла к этим мячам, поэтому мне приходится нелегко, особенно на подаче. Но в большей части матча я отлично себя чувствовала. В следующей игре постараюсь так же сохранять концентрацию и показывать свой лучший теннис.