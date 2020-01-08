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Александрова рада попасть в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

8 января 2020, 11:00
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Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в четвертьфинал на турнире в Шэньчжэне. Во втором круге она обыграла представительницу Китая Пэн Шуай — 7:6 (9:7), 6:1.

— Первый сет был тяжелым, потому что начало получилось хорошим, середина — крайне плохой, а концовка — нормальной, — приводит официальный сайт WTA слова Александровой. — Я думаю, Пэн сыграла великолепно в концовке первого сета. Мне повезло, что во втором сете я смогла сделать брейк, после этого мне стало гораздо проще.

Я играю здесь в четвертый раз и рада наконец-то попасть в четвертьфинал. Я надеюсь показать свою лучшую игру. У меня был отличный предсезонный период, поэтому сейчас я ощущаю себя очень уверенно на корте.

В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай) — Александра Саснович (Беларусь).

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