Александрова проиграла американке Макхэйл во втором круге «Мастерса» в Нью-Йорке
24 августа 2020, 19:39
Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира серии Masters в Нью-Йорке. Россиянка в двух сетах уступила представительнице США Кристине Макхэйл, пробившейся в основную сетку из квалификации.
Еще одна американская победительница квалификации Джессика Пегула выбила из турнира соотечественницу Аманду Анисимову.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кристина Макхэйл (США, Q) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:1, 7:6 (10:8)
Джессика Пегула (США, Q) — Аманда Анисимова (США) — 7:5, 6:2
Джоанна Конта (Великобритания, 8) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — 6:2, 6:0
Дополнительная информация: