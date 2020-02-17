Александрова поднялась на седьмую позицию в чемпионской гонке WTA, Кенин лидирует
В чемпионской гонке WTA лидером осталась американка София Кенин, вторую строчку сохранила испанка Гарбинье Мугуруса, а замыкает тройку по-прежнему австралийка Эшли Барти.
Россиянка Екатерина Александрова поднялась на седьмое место, а Анастасия Павлюченкова покинула первую десятку.
Чемпионская гонка WTA. 17 февраля
1 (1). Софья Кенин (США) — 2110 очков
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470
3 (3) Эшли Барти (Австралия) — 1251
4 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 895
5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 880
6 (18). Кики Бертенс (Нидерланды) — 810
7 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 755
8 (5). Петра Квитова (Чехия) — 715
9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 600
10 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 486
11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486...
39 (38). Виталия Дьяченко (Россия) — 240...
50 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 193...
54 (150). Анастасия Потапова (Россия) — 180...
57 (61). Людмила Самсонова (Россия) — 174...
84 (115). Светлана Кузнецова (Россия) — 126...
93 (77). Анна Блинкова (Россия) — 116.