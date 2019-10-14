Александрова поднялась на 35-ю строчку в чемпионской гонке WTA
Россиянка Екатерина Александрова поднялась на 35-ю строчку в чемпионской гонке WTA. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 14 октября
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 6476
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4962
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4942
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4401
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3995
8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3705. ...
35 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1385...
39 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1306...
42 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1256...
53 (52). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051...
62 (61). Анна Блинкова (Россия) — 926...
69 (67). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
88 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
92 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658...
98 (96). Анна Калинская (Россия) — 608
* - положение в предыдущем рейтинге