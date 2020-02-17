Александрова поднялась на 25-е место в рейтинге WTA, Потапова вернулась в топ-100
Австралийская теннисистка Эшли Барти лидирует в обновленном рейтинге WTA. Также свою вторую строчку сохранила румынка Симона Халеп, а чешка Каролина Плишкова замыкает тройку.
На четвертое место поднялась швейцарка Белинда Бенчич, а украинка Элина Свитолина опустилась на шестую позицию. Лучшая из россиянок в рейтинге — Екатерина Александрова, занимающая 25-е место.
Рейтинг WTA от 17 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5796
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290
4 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4720
5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665
6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4650
7 (7). София Кенин (США) — 4495
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626...
25 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1825...
31 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486...
39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353...
46 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1178...
61 (54). Анна Блинкова (Россия) — 984...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850...
81 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 763.