Александрова обыграла Синякову в первом круге турнира в Шэньчжэне
5 января 2020, 11:57
Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче первого круга турнира в Шэньчжэне обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:4, 6:4. Также во второй круг вышли Элисе Мертенс (Бельгия) и Катерина Бондаренко (Украина).
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 5) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:4
Катерина Бондаренко (Украина) — Мисаки Дои (Япония) — 6:4, 6:1
Ван Сиюй (Китай, WC) — Сорана Кирстя (Румыния) — 3:6, 6:1, 6:1
Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Леся Цуренко (Украина) — 6:3, 6:3
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