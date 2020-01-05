Александрова обыграла Синякову в первом круге турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче первого круга турнира в Шэньчжэне обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:4, 6:4. Также во второй круг вышли Элисе Мертенс (Бельгия) и Катерина Бондаренко (Украина).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 5) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:4

Катерина Бондаренко (Украина) — Мисаки Дои (Япония) — 6:4, 6:1

Ван Сиюй (Китай, WC) — Сорана Кирстя (Румыния) — 3:6, 6:1, 6:1

Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Леся Цуренко (Украина) — 6:3, 6:3