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Александрова обыграла Калинскую и вышла в 1/4 финала «Кубка Кремля»

16 октября 2019, 14:25
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Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Анну Калинскую во втором круге «Кубка Кремля» — 6:1, 6:1.

Их матч продолжался 50 минут. В 1/4 финала турнира Александрова сыграет с хорваткой Донной Векич или чешкой Каролиной Муховой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Анна Калинская (Россия, WC) — 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/11/6/

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