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Александрова обыграла Халеп и вышла в третий круг турнира в Пекине

30 сентября 2019, 12:24
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Россиянка Екатерина Александрова обыграла румынку Симону Халеп во втором круге турнира в Пекине — 6:2, 6:3.

Их матч продолжался 1 час 5 минут. В 1/8 финала турнира Александрова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии или россиянкой Дарьей Касаткиной.

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Симона Халеп (Румыния, 6) — 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2019/

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