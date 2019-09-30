Александрова обыграла Халеп и вышла в третий круг турнира в Пекине

Россиянка Екатерина Александрова обыграла румынку Симону Халеп во втором круге турнира в Пекине — 6:2, 6:3.

Их матч продолжался 1 час 5 минут. В 1/8 финала турнира Александрова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии или россиянкой Дарьей Касаткиной.

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Симона Халеп (Румыния, 6) — 6:2, 6:3