Александрова обыграла Бенчич во втором круге турнира в Истборне

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в матче второго круга турнира WTA в британском Истборне - 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

В следующем круге Александрова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 933 612 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) - Белинда Бенчич (Швейцария, 10) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:3

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