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Александрова не смогла попасть в финал турнира в Сеуле

12:44
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Россиянка Екатерина Александрова уступила в полуфинале турнира в Сеуле Магде Линетт из Польши со сечтом 6:7 (5:7), 6:7 (7:9).

В финале Линетт сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Магда Линетт (Польша, 4) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/seoul/2019/

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