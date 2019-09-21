Александрова не смогла попасть в финал турнира в Сеуле
12:44
Россиянка Екатерина Александрова уступила в полуфинале турнира в Сеуле Магде Линетт из Польши со сечтом 6:7 (5:7), 6:7 (7:9).
В финале Линетт сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Магда Линетт (Польша, 4) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7)
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...