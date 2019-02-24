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Александрова и Звонарева вышли в финал турнира в Будапеште в парном разряде

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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева в полуфинале турнира WTA в Будапеште обыграли еще одну российскую пару Анна Блинкова/Анастасия Потапова - 4:6, 6:4, 10:6.

В финале турнира они встретятся с венгро-британским дуэтом Фанни Столар и Хитер Уотсон.

Будапешт (Венгрия) 

Турнир WTA Hungarian Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Полуфинал 

Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) - Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) - 4:6, 6:4, 10:6

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