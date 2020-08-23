Александрова и Звонарева пробились во второй круг «Мастерса» в Нью-Йорке

Россиянки Екатерина Александрова и Вера Звонарева вышли во второй круг турнира серии Masters в Нью-Йорке. В первом круге дуэт обыграл канадку Габриэлу Дабровски и американку Элисон Риске — 6:3, 6:4.

Во втором круге Александрова и Звонарева встретятся с третьими «сеяными» Кветой Пешке из Чехии и Деми Схурс из Голландии.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) — Габриэла Дабровски/Элисон Риске (Канада/США) — 6:3, 6:4