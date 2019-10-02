Александрова и Синякова выбыли во втором раунде парного турнира в Пекине
08:59
Российской-чешская пара Екатерина Александрова/Катержина Синякова проиграла во втором раунде турнира WTA в Пекине (Китай) в парном разряде. Их обыграл дуэт Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия) — 1:6, 6:3, 10:6.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия, 5) — Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) — 1:6, 6:3, 10:6
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