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Александрова и Синякова выбыли во втором раунде парного турнира в Пекине

08:59
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Российской-чешская пара Екатерина Александрова/Катержина Синякова проиграла во втором раунде турнира WTA в Пекине (Китай) в парном разряде. Их обыграл дуэт Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия) — 1:6, 6:3, 10:6.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия, 5) — Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) — 1:6, 6:3, 10:6

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