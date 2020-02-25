Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Александрова и Блинкова проиграли во втором раунде парного турнира в Дохе

25 февраля 2020, 20:55
Теги:

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Блинкова прекратили борьбу на турнире WTA в Дохе (Катар) в парном разряде. Во втором раунде их обыграл дуэт Габриэла Дабровски/Елена Остапенко (Канада/Латвия) — 6:2, 6:3.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Габриэла Дабровски/Елена Остапенко (Канада/Латвия, 6) — Екатерина Александрова/Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:3

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир