Александрова и Блинкова проиграли во втором раунде парного турнира в Дохе

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Блинкова прекратили борьбу на турнире WTA в Дохе (Катар) в парном разряде. Во втором раунде их обыграл дуэт Габриэла Дабровски/Елена Остапенко (Канада/Латвия) — 6:2, 6:3.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Габриэла Дабровски/Елена Остапенко (Канада/Латвия, 6) — Екатерина Александрова/Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:3