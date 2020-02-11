Адамчак и Сизикова прошли Дьяченко и Дзаламидзе в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге
17:58
Россиянка Яна Сизикова и австралийка Моник Адамчак пробились во второй раунд турнира WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде. Они обыграли российский дуэт Виталия Дьяченко/Натела Дзаламидзе — 6:4, 6:2.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Моник Адамчак/Яна Сизикова (Австралия/Россия) — Виталия Дьяченко/Натела Дзаламидзе (Россия) — 6:4, 6:2
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