Адамчак и Сизикова прошли Дьяченко и Дзаламидзе в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Яна Сизикова и австралийка Моник Адамчак пробились во второй раунд турнира WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде. Они обыграли российский дуэт Виталия Дьяченко/Натела Дзаламидзе — 6:4, 6:2.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Моник Адамчак/Яна Сизикова (Австралия/Россия) — Виталия Дьяченко/Натела Дзаламидзе (Россия) — 6:4, 6:2