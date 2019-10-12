Владимир Путин: «Кубок Кремля» внес уникальный вклад в популяризацию тенниса в России"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей «ВТБ Кубка Кремля». По его словам, турнир внес уникальный вклад в популяризацию тенниса в России.

— За прошедшее время ваш престижный турнир прочно утвердился в спортивном календаре, внес поистине уникальный вклад в популяризацию тенниса в России, зажег на мировом теннисном небосклоне блистательную плеяду звезд первой величины. Соревнования по праву славятся отличной организацией, самой современной спортивной инфраструктурой, громкими именами участников, — говорится в сообщении на сайте Кремля.